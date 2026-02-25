«КЗСК, который планируют восстанавливать, не покроет всю потребность России в силиконе»

Рустам Минниханов предложил казанской фирме «Амбрелла Силикон» в перспективе переехать на площадку обанкроченного «КЗСК-Силикона»

Фото: пресс-служба раиса РТ

Несбывшаяся мечта Евгении Даутовой о налаживании в стране полноценного производства силикона все-таки нашла последователей среди казанских химиков-промышленников. Гендиректор «Амбрелла Силикона» Евгений Бондаренко представил сегодня на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» первую отечественную технологию производства жидкого силикона, вызвавшую ажиотаж на рынке. «Направим к вам представителей наших предприятий, пусть изучат номенклатуру вашей продукции», — отреагировал Рустам Минниханов, предложив новаторам разместить производство на бывшей промышленной площадке «КЗСК-Силикона». Почему приутих хайп вокруг водорода, нужны ли экологически чистые ТЭЦ и кого обещал продвигать раис Татарстана — в материале «Реального времени».

Силиконы в полной зависимости от КНР

Задолго до начала выступления молодых химиков о силиконе на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», можно сказать, витал некий дух неизбежности. Те, кто, как говорится, «в теме», понимали, что силикон достаточно скользкая химическая материя — и не только в прямом, но и переносном смысле. Крупные промышленники республики еще не забыли, как владелица КЗСК и его «двойника», «КЗСК-Силикона», Евгения Даутова потеряла активы, после того как решилась инвестировать капитал в налаживание производства отечественного сырья (метилхлорсиланов, — прим. ред.) для получения собственно самого силикона, и едва не оказалась за решеткой.

Однако многомиллиардный провал не остановил молодых новаторов. Гендиректор «Амбрелла Силикона» Евгений Бондаренко представил сегодня на заседании совета директоров ТНХИ-Х первую отечественную технологию производства компонентов для жидкой силиконовой резины.

А точнее, рассказал о всей палитре производимых им силиконовых резин. Инновационная компания работает в тестовом режиме в технополисе «Химград» и выпускает небольшие партии. Для этого ей приходится импортировать из КНР базовый сырьевой компонент — тот самый пресловутый метилхлорсилан. Пока молодые химики из «Амбрелла Силикона» импортируют всего лишь 10 тонн исходного сырья, но в перспективе готовятся к сложностям в масштабировании производства.

пресс-служба раиса РТ

— На сегодняшний день на рынке огромные проблемы, потому что отрасль на 95% зависима. С российского рынка ушли зарубежные поставщики качественного силикона (речь идет о германской Wacker и американской Dow Corning, — прим. ред.), — отметил Евгений Бондаренко.

По его словам, в России насчитывается более тысячи предприятий, где в том или ином объеме выпускаются готовые силиконовые изделия. Но все завозят сырье из КНР, уточнил он.

«Амбрелла Силикон» подойдет со своей технологией

В настоящее время объем рынка силиконовых изделий в России оценивается в 60 тысяч тонн. Соответственно, импорт сырья составляет не менее 40 тысяч тонн. По мнению Евгения Бондаренко, это перспективная ниша для импортозамещения.

— КЗСК (речь идет о его двойнике «КЗСК-Силиконе»), который планируют восстанавливать, не покроет всю потребность России в сырье. Соответственно, нужно выстроить цепочку переработки — из оксида кремния в мономер и далее в полимер, — предложил спикер.

Пока в России этого производства нет. «На сегодняшний день этим занимаемся мы, и в России таких производств тоже нет», — убеждал Евгений Бондаренко. По его словам, его компания сможет наладить полный цикл производства готовых силиконовых изделий по этой технологии.

Рустам Минниханов с оптимизмом отнесся к смелой инициативе новичков. «Направим к вам представителей наших предприятий, пусть изучат номенклатуру вашей продукции», — ответил он.

И предложил новаторам разместить производство на бывшей промышленной площадке «КЗСК-Силикона». Здесь может появиться промышленный парк для реализации проектов по производству кремнийорганических материалов. Его созданием будут заниматься в этом году. Об этом недавно заявлял вице-премьер — министр промышленности и торговли Олег Коробченко.

Позднее в компании «Амбрелла Силикон» «Реальному времени» подтвердили планы по развертыванию производства на площадке «КЗСК-Силикона». Наиболее вероятный срок — 2027 год.

Водородная энергетика дороже традиционной

— Хайп вокруг применения водорода немного поутих, мы уже начинаем понимать, зачем нужна водородная энергетика и куда она движется, — так начал свое выступление проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле Казанского федерального университета Данис Нургалиев.

Он привел оценки зарубежных экспертов, по которым спрос на водородную энергетику к 2040 году может вырасти до $100 млрд. Сейчас в мире производится много разных видов водорода — от «зеленого» до «серого». Больше всего его получают из метана и угля. Но сейчас есть четкая тенденция к росту «зеленого» водорода — это электролиз на возобновляемых источниках энергии, самый чистый вариант.

пресс-служба раиса РТ

Однако стоимость производства водорода сегодня довольно высокая — от одного до примерно трех с половиной долларов за килограмм. С такой ценой он пока не может конкурировать в энергетике. Вероятно, по этой причине в России объемы производства водорода в ближайшее время вряд ли превысят 1 млн тонн.

Традиционно водород используется в химической промышленности: около 50% идет на производство аммиака, удобрений и других химикатов. Еще примерно 40% потребляет нефтепереработка. Небольшая часть применяется в литейной и других видах промышленности, а также в энергетике.

Главный научный сотрудник Объединенного института высоких температур РАН Олег Попель представил проект экологически чистых тепловых электростанций и энерготехнологических комплексов на основе высокоэффективного термодинамического цикла. Основная задача — снизить вредные выбросы в атмосферу и повысить эффективность использования топлива за счет совместного производства тепла и электроэнергии. Докладчик предложил рассмотреть возможности научно-технического сотрудничества с научными и производственными предприятиями Татарстана по различным компонентам энерготехнологического комплекса.

Глава казанской компании «Литас Рентген» Игорь Савенков представил новинку — рентген-оборудование для неразрушающего контроля в нефтегазовой промышленности.

Компания занимается выпуском приборов свыше 10 лет, а год назад выпустила новый мощный аппарат — «Батыр» на 300 кВт. «По своим техническим параметрам он сопоставим с импортными аналогами, ранее представленными на российском рынке. Более того, по конструкторским и техническим решениям наш аппарат превосходит российского конкурента — «Синтез НДТ». Мы проводили прямое сравнение двух аппаратов», — рассказал он.

пресс-служба раиса РТ

До этого компания выпускала рентгеновские аппараты серии «Родон» (двух модификаций) и кроулеры (специализированное устройство для доставки рентген-аппаратов к месту контроля (например, сварных швов) внутри трубопроводов.

— Будем помогать. Наша задача — продвинуть вас дальше, в другие регионы, презентовать нашим зарубежным партнерам, — пообещал Рустам Минниханов, порекомендовав взаимодействовать с Ростехнадзором.