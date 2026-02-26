В Казани движение трамваев №5, 5а, 6 и 7 приостановлено
Причиной стало повреждение питающего кабеля на улице Ямашева
На улице Ямашева произошло повреждение питающего кабеля. В связи с этим временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 6 и 7. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
На месте происшествия работают аварийные службы предприятия. Информация о сроках восстановления движения не уточняется.
UPD 8:20: движение трамвайных маршрутов восстановлено.
