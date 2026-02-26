Мозаичный памятник Ленину в Казани внесли в перечень ОКН

Объект 1976 года ранее входил в состав Доски почета Бауманского района

Памятник В.И. Ленину в Казани включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Речь идет о монументе, украшенном мозаикой из смальты. Об этом сообщает комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Объект расположен в парке имени Карима Тинчурина. Центральный элемент композиции — образ лидера Октябрьской революции, окруженный мозаикой, имитирующей развевающиеся знамена. Автор художественного решения — Рустем Кильдибеков.

Памятник создан в 1976 году. Изначально он входил в состав Доски почета Бауманского района Казани, выполненной по проекту архитектора А.И. Борисова. В паре с ним существовала мозаика в аналогичной технике с изображением серпа и молота, которая была утрачена в 1990-х годах.

Ариана Ранцева