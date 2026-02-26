В Татарстане выделили свыше 7,5 млрд рублей на молодежный нацпроект

Средства пойдут на ремонт 38 школ и одного молодежного центра, а также на оснащение образовательных учреждений

Фото: Артем Дергунов

На реализацию национального проекта «Молодежь и дети» в Татарстане в 2026 году предусмотрено более 7,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Минобразования республики.

Из общей суммы свыше 5,8 млрд рублей поступят из федерального бюджета, около 1,7 млрд рублей — из бюджета Татарстана.

Средства направят на капитальный ремонт 38 образовательных учреждений и одного молодежного центра. Также планируется оснащение школ оборудованием для преподавания предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Продолжатся ежемесячные выплаты педагогам за классное руководство и работу по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Предусмотрены отдельные выплаты учителям, переехавшим работать в сельские населенные пункты.

Кроме того, запланировано софинансирование программы комплексного развития молодежной политики и поддержки добровольчества. В числе мероприятий — проведение чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции с инвалидностью.

Ранее «Реальное время» писало, что Госдума усилила ответственность регионов за детский отдых.

Ариана Ранцева