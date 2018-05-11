Сурков уходит в отставку с поста помощника президента – СМИ

Помощник президента Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента.



Среди причин возможной отставки называют стратегию на украинском направлении, которая зашла в тупик, передает РБК со ссылкой на источник.

«При нашей жизни проблемы с ДНР и ЛНР не решить, это вопрос следующих поколений», — отметил источник, близкий к Кремлю.



Ранее СМИ сообщили, что экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату.