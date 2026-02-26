В Татарстане ожидается туман 27 февраля
По данным РСЧС, явление прогнозируется ночью и утром на территории республики
В системе РСЧС распространено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Татарстане.
По данным сообщения, ночью и утром 27 февраля 2026 года на территории Татарстана местами ожидается туман.
Жителям и участникам дорожного движения рекомендуется учитывать погодные условия при планировании маршрутов.
