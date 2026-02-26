Новости общества

В Татарстане ожидается туман 27 февраля

13:36, 26.02.2026

По данным РСЧС, явление прогнозируется ночью и утром на территории республики

Фото: Реальное время

В системе РСЧС распространено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Татарстане.

По данным сообщения, ночью и утром 27 февраля 2026 года на территории Татарстана местами ожидается туман.

Жителям и участникам дорожного движения рекомендуется учитывать погодные условия при планировании маршрутов.

Ариана Ранцева

