В Татарстане отремонтируют участок дороги в Апастовском районе за 475 млн рублей

21:09, 25.02.2026

Подрядчику предстоит отремонтировать участок протяженностью 3,2 км

Фото: Реальное время

В Татарстане на ремонт участка автомобильной дороги «Уланово — Каратун» — Шигаево в Апастовском районе выделят 475 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале государственных закупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать участок протяженностью 3,2 км. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», а источником финансирования служит бюджет Татарстана. Срок выполнения работ — до 25 августа 2028 года с момента заключения контракта.

Ранее были объявлены два новых тендера на дорожное строительство в Атнинском и Мамадышском районах. Суммарная стоимость этих проектов составляет почти миллиард — 889 млн рублей, а ожидать их стоит к 2028 году.

Рената Валеева

