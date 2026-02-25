В Татарстане отремонтируют участок дороги в Апастовском районе за 475 млн рублей
Подрядчику предстоит отремонтировать участок протяженностью 3,2 км
В Татарстане на ремонт участка автомобильной дороги «Уланово — Каратун» — Шигаево в Апастовском районе выделят 475 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале государственных закупок.
Подрядчику предстоит отремонтировать участок протяженностью 3,2 км. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», а источником финансирования служит бюджет Татарстана. Срок выполнения работ — до 25 августа 2028 года с момента заключения контракта.
Ранее были объявлены два новых тендера на дорожное строительство в Атнинском и Мамадышском районах. Суммарная стоимость этих проектов составляет почти миллиард — 889 млн рублей, а ожидать их стоит к 2028 году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».