На строительство новых дорог в районах Татарстана направят почти миллиард

Работы пройдут в Атнинском и Мамадышском районах

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируется дорожное строительство в Атнинском и Мамадышском районах. Согласно данным портала госзакупок, суммарная стоимость двух новых тендеров составляет 889 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», финансирование обеспечит бюджет республики.



Самый крупный объем средств — 643 млн рублей — будет направлен на строительство автодороги в Мамадышском районе. Протяженность нового участка составит 5,250 км.

Дорога пройдет по маршруту «Мамадыш — Кукмор» — Кляуш» — Комаровка — Гришкино. Согласно условиям контракта, завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется к 25 августа 2028 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй контракт стоимостью 245 млн рублей предусматривает строительство дорожного полотна в Атнинском районе. Речь идет об участке протяженностью почти 2 км, который свяжет населенные пункты по маршруту: Большая Атня — Кулле-Кими» — Новый Шимбер — Старый Шимбер.

Работы по этому объекту должны быть полностью выполнены до 31 августа 2028 года.

Рената Валеева