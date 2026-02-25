На строительство новых дорог в районах Татарстана направят почти миллиард
Работы пройдут в Атнинском и Мамадышском районах
В Татарстане планируется дорожное строительство в Атнинском и Мамадышском районах. Согласно данным портала госзакупок, суммарная стоимость двух новых тендеров составляет 889 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», финансирование обеспечит бюджет республики.
Самый крупный объем средств — 643 млн рублей — будет направлен на строительство автодороги в Мамадышском районе. Протяженность нового участка составит 5,250 км.
Дорога пройдет по маршруту «Мамадыш — Кукмор» — Кляуш» — Комаровка — Гришкино. Согласно условиям контракта, завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется к 25 августа 2028 года.
Второй контракт стоимостью 245 млн рублей предусматривает строительство дорожного полотна в Атнинском районе. Речь идет об участке протяженностью почти 2 км, который свяжет населенные пункты по маршруту: Большая Атня — Кулле-Кими» — Новый Шимбер — Старый Шимбер.
Работы по этому объекту должны быть полностью выполнены до 31 августа 2028 года.
