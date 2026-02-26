Московский суд оштрафовал сразу две иностранные компании на 8 млн рублей

По статьям КоАП о персональных данных компаниям назначены выплаты в 2 млн рублей и 6 млн рублей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Суд в Москве оштрафовал две иностранные компании за нарушение законодательства РФ о персональных данных. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

По данным суда, американская онлайн-платформа для совместной работы Realtimeboard Inc. dba Miro признана виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Компании назначен административный штраф в размере 2 000 000 рублей.

Также виновной по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ признана украинская компания по регистрации доменов NIC.UA LLC. Ей назначен штраф в размере 6 000 000 рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что Telegram получил штраф в 7 млн рублей по решению московского суда.

Ариана Ранцева