Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Накануне лидер Украины в интервью раскрыл детали планов американской администрации

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X (бывший Twitter) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Разговор состоялся после серии заявлений обеих сторон относительно формата завершения военного конфликта. Ранее, 24 февраля, Зеленский в интервью телеканалу CNN раскрыл детали планов американской администрации. По его словам, Трамп рассчитывает на организацию масштабной церемонии, в ходе которой одновременно будут подписаны два документа:

Мирное соглашение между Украиной и Россией. Договоренности о гарантиях безопасности для Киева со стороны США и европейских стран.

В последние недели Белый дом активизировал призывы к скорейшему началу переговоров. 17 февраля Дональд Трамп прямо заявил, что Украине «лучше быстрее сесть за стол переговоров». Несколькими днями ранее, 13 февраля, он подчеркнул, что Зеленскому «придется двигаться в сторону мирного урегулирования», отметив при этом, что российская сторона также проявляет заинтересованность в заключении соглашения.



Рената Валеева