Пострадавшую при обрушении кровли склада «Магнит» в Зеленодольске выписали из больницы

Женщина была доставлена в районную больницу в состоянии средней тяжести

Фото: Динар Фатыхов

Женщину, пострадавшую при обрушении кровли распределительного центра сети магазинов «Магнит» в Зеленодольске, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе Минздрава республики.

Пострадавшая была доставлена в Зеленодольскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. Как уточнил собеседник агентства, пациентку выписали из стационара накануне.

Инцидент произошел 18 февраля на улице Машиностроителей — там обрушилась кровля склада сети «Магнит». По предварительной оценке, повреждено не более 10% кровли и несколько камер склада.

Тогда же в компании заверили, что в ближайшее время работа неповрежденных частей распределительного центра будет возобновлена. Полное восстановление объекта планируется в кратчайшие сроки. До завершения ремонтных работ поставки товаров будут организованы с четырех ближайших складов сети.

Рената Валеева