Минтруд расширит список профессий для альтернативной гражданской службы на 2026 год

19:54, 25.02.2026

Список профессий расширен до 363 позиций

Фото: Реальное время

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект приказа, обновляющий перечень профессий и организаций, в которых призывники смогут пройти альтернативную гражданскую службу (АГС) в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно новому документу, список профессий расширен до 363 позиций. Перечень формировался на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Параллельно увеличилось и число организаций, готовых принять «альтернативщиков»: их количество выросло с 1 798 до 1 927.

Важным дополнением стало расширение списка предприятий для представителей коренных малочисленных народов России — это позволит им нести службу, не прерывая традиционный образ жизни и занятия промыслами.

Актуализация списка связана с обновлением Общероссийского классификатора профессий, вступившим в силу в начале этого года. Многие специальности, ранее представленные общими группами, теперь детализированы.

Проект приказа уже размещен на портале нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 12 марта.

Рената Валеева

