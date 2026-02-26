В Казани за зиму вывезли рекордные 1,3 млн тонн снега
Показатель в четыре раза превысил прошлогодний уровень, заявил глава города
С начала зимнего периода из Казани вывезли 1,3 млн тонн снега. Об этом во время сессии Казгордумы сообщил мэр города Ильсур Метшин.
По его словам, этот объем стал рекордным и в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Ранее «Реальное время» писало, что за 2 недели февраля в Казани выпал 121% месячной нормы осадков.
