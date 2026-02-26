Минниханов призвал усилить контроль в школах Татарстана

Раис заявил о необходимости следить за тем, что дети приносят в учебные заведения

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости усилить контроль за тем, что школьники приносят с собой в учебные заведения. Об этом он сообщил на сессии Казанской городской думы.

По его словам, школа является центром не только образования, но и воспитания. Он отметил, что последние события, в том числе трагедия в 175-й школе и инцидент в Нижнекамске, требуют повышенного внимания.

Минниханов подчеркнул, что учащиеся приходят в школы «не с школьным, а с походным рюкзаком», приносят ножи, баллончики и другие предметы. При этом, по его словам, превращать школу в тюрьму нельзя, однако необходимо навести порядок.

Глава республики также добавил, что по уровню образования Казань опережает большинство регионов по ряду показателей.



Ариана Ранцева