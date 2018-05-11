За сборную России на ЧМ-2018 могут сыграть четыре игрока «Рубина»

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал предварительный список игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года.



В расширенную заявку национальной команды страны Станислав Черчесов включил следующих игроков «Рубина»: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (защитники), а также Сослан Джанаев (вратарь).

Как сообщает Российский футбольный союз, в заявку также вошли:

вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург);

защитники: Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Александр Самедов, Роман Зобнин (оба —«Спартак» Москва) Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Ташаев («Динамо» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания);

нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Отмечается, что спортсмены вызваны для подготовки к чемпионату мира на сбор в Новогорск (18—20 мая) и Австрию (20—31 мая).



В расширенный список также включены еще семь игроков: Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев (оба — «Локомотив» Москва), Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков (оба — «Спартак» Москва), Антон Швец («Ахмат» Грозный), Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит» Санкт-Петербург).