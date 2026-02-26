62% россиян копят на черный день

По данным опроса, 41% не готовы тратить накопления даже в экстренной ситуации

Фото: Динар Фатыхов

Большинство россиян формируют финансовую подушку безопасности, однако не все готовы использовать эти средства в экстренных ситуациях. Это следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», который имеется в распоряжении «Реального времени».

Согласно результатам исследования, 62% респондентов регулярно откладывают деньги на черный день. При этом 41% из них сообщили, что психологически не готовы тратить накопления даже при форс-мажоре — например, на лечение, срочный ремонт или при потере дохода. Еще 28% предпочли бы занять деньги у родственников или оформить кредит, а не использовать резерв. Использовать накопления без сомнений готовы 31% опрошенных.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Средний размер финансовой подушки составляет 2—4 ежемесячных дохода. При этом у 37% участников опроса средств хватит менее чем на три месяца жизни без зарплаты. Более чем на полгода накопления рассчитаны у 14% респондентов.

Что касается способов хранения средств, 44% держат их на банковских вкладах, 31% — на накопительных счетах. Около 17% хранят деньги дома в наличных рублях или иностранной валюте, 8% распределяют резерв между несколькими инструментами, включая облигации и инвестиционные счета. Каждый пятый участник опроса выбирает инструменты с ограничением на досрочное снятие средств.

Ариана Ранцева