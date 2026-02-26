В Татарстане задержали троих дропперов

По данным МВД, они работали на кураторов из-за границы

В Альметьевске задержаны трое молодых людей, подозреваемых в участии в схеме дроппинга под управлением кураторов из-за границы. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

По данным ведомства, задержанным от 18 до 19 лет, все они являлись студентами местных техникумов. Установлено, что жертвами схемы стали жители Мурманской, Кировской и других областей. Кураторы группы, по информации МВД, находятся на территории одной из недружественных стран.

Как уточнили в полиции, один из участников поставлял банковские карты, двое других искали граждан, готовых за вознаграждение передать свои карты в пользование. В результате была обманута 15-летняя жительница региона. За передачу карты ей выплатили 500 рублей, после чего карту перепродали за 6000 рублей.

С ноября прошлого года через указанную карту прошло более 1 млн рублей. После этого владелице стали поступать звонки от неизвестных с предложениями оформить новые карты и продать их.

Все трое задержанных признали вину. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Остальных участников предполагаемой схемы продолжают разыскивать.

Ранее «Реальное время» писало, что МВД будет использовать татарстанских блогеров для профилактики дропперства среди молодежи.

Ариана Ранцева