В Татарстане задержали троих дропперов
По данным МВД, они работали на кураторов из-за границы
В Альметьевске задержаны трое молодых людей, подозреваемых в участии в схеме дроппинга под управлением кураторов из-за границы. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.
По данным ведомства, задержанным от 18 до 19 лет, все они являлись студентами местных техникумов. Установлено, что жертвами схемы стали жители Мурманской, Кировской и других областей. Кураторы группы, по информации МВД, находятся на территории одной из недружественных стран.
Как уточнили в полиции, один из участников поставлял банковские карты, двое других искали граждан, готовых за вознаграждение передать свои карты в пользование. В результате была обманута 15-летняя жительница региона. За передачу карты ей выплатили 500 рублей, после чего карту перепродали за 6000 рублей.
С ноября прошлого года через указанную карту прошло более 1 млн рублей. После этого владелице стали поступать звонки от неизвестных с предложениями оформить новые карты и продать их.
Все трое задержанных признали вину. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Остальных участников предполагаемой схемы продолжают разыскивать.
Ранее «Реальное время» писало, что МВД будет использовать татарстанских блогеров для профилактики дропперства среди молодежи.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».