В Казани появится офисный центр в здании XIX века
На восстановление выделили 10 млн рублей
Банк ДОМ.РФ предоставил кредит в размере 10 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации по восстановлению объекта культурного наследия в Казани. Об этом сообщил комитет РТ по охране ОКН.
Инвестор планирует восстановить нежилое двухэтажное здание конца XIX — начала XX века. Ранее в нем размещались офицерские казармы и Кировская налоговая служба. После реставрации объект сохранит административную функцию: в здании предполагается разместить офисный центр формата B2B.
Как сообщила директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк, к восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, подключаются компании малого бизнеса. По ее словам, в банке сейчас рассматриваются заявки малого и среднего бизнеса на общую сумму свыше 2 млрд рублей.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани отреставрируют усадьбу Сапугольцева.
