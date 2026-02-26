В Казани появится офисный центр в здании XIX века

На восстановление выделили 10 млн рублей

Банк ДОМ.РФ предоставил кредит в размере 10 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации по восстановлению объекта культурного наследия в Казани. Об этом сообщил комитет РТ по охране ОКН.

Инвестор планирует восстановить нежилое двухэтажное здание конца XIX — начала XX века. Ранее в нем размещались офицерские казармы и Кировская налоговая служба. После реставрации объект сохранит административную функцию: в здании предполагается разместить офисный центр формата B2B.

Как сообщила директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк, к восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, подключаются компании малого бизнеса. По ее словам, в банке сейчас рассматриваются заявки малого и среднего бизнеса на общую сумму свыше 2 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани отреставрируют усадьбу Сапугольцева.

Ариана Ранцева