Казань приняла 5,1 млн туристов в 2025 году
Такого показателя планировали достичь к 2030 году
В 2025 году Казань посетили 5,1 млн туристов. Об этом стало известно во время сессии Казгордумы.
Отмечается, что достичь такого показателя в городе планировали к 2030 году.
Сейчас к 2030 году в городе планируют увеличить туристический поток до 7 млн человек в год. Также обозначена цель по обороту отрасли — 100 млрд рублей ежегодно.
Ранее «Реальное время» писало, что туристический поток в Татарстан в 2025 году вырос до 4,5 млн человек.
