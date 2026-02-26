Новости общества

Казань приняла 5,1 млн туристов в 2025 году

11:08, 26.02.2026

Такого показателя планировали достичь к 2030 году

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году Казань посетили 5,1 млн туристов. Об этом стало известно во время сессии Казгордумы.

Отмечается, что достичь такого показателя в городе планировали к 2030 году.

Сейчас к 2030 году в городе планируют увеличить туристический поток до 7 млн человек в год. Также обозначена цель по обороту отрасли — 100 млрд рублей ежегодно.

Ранее «Реальное время» писало, что туристический поток в Татарстан в 2025 году вырос до 4,5 млн человек.

