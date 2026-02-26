Казанский вертолетный завод рассчитался с питерцами за двигатели по иску на 800 млн

Но просит снизить размер неустойки, в АО «ОДК-Климов» возражают, считая сумму обоснованной

Фото: Максим Платонов

Петербургский производитель авиадвигателей АО «ОДК-Климов» уменьшил сумму требований к Казанскому вертолетному заводу по одному из своих крупных исков — почти на 800 млн рублей. В суде выяснилось, что татарстанское предприятие погасило основной долг и просит снизить размер неустойки. По мнению КВЗ, требование 178 млн за нарушение условий договора слишком велико, однако питерцы считают его обоснованным, подробности — в материале «Реального времени».

КВЗ выплатил питерцам долг за двигатели

В Арбитражном суде Татарстана началось разбирательство по иску компании «ОДК-Климов» к Казанскому вертолетному заводу. Петербургский производитель авиационных двигателей выиграл спор с КВЗ в третейском суде Москвы, а в Казани требовал выдачи исполнительного листа на 784 млн рублей.

Поводом для спора стала задолженность завода за поставку в 2022—2024 годах двигателей ТВ3-117ВМ для вертолетов семейства Ми-8. В заседании в татарстанском арбитраже питерцы участвовали посредством веб-конференции. Со стороны Казанского вертолетного завода в суд никто не явился, но пришел отзыв.

— Ответчик считает, что несоразмерно взыскана неустойка. Просит применить статью 333 Гражданского кодекса России — это, если кратко, — озвучила судья Ирина Иванова письменный ответ КВЗ на позицию истца.

В свою очередь представитель АО «ОДК-Климов» Юлия Захарова заявила об уточнении заявленных требований: «В связи с полным погашением остатка задолженности по договору мы просим исключить требования о ее взыскании из просительной части и просим взыскать 0,1% за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств». Таким образом, непогашенной осталась только сумма неустойки — 178,7 млн рублей.

«ОДК-Климов»: размер неустойки ранее не оспаривался

Соответственно, истец ходатайствовал о выдаче исполнительного листа уже на меньшую сумму, требуя выплаты не основного долга, а только неустойки. Ее размер не устраивает Казанский вертолетный завод, но в «ОДК-Климов» считают ее обоснованной:

— Уменьшение размера неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ допускается в исключительных случаях, если доказано, что ее получение может привести к необоснованной выгоде. В суд таких доказательств не было представлено. Ставка 0,1% по договору между нами и ответчиком является обычной ставкой по неустойке, — заявила Захарова.

Поводом для спора стала задолженность завода за поставку в 2022—2024 годах двигателей ТВ3-117ВМ для вертолетов семейства Ми-8. предоставлено пресс-службой "Ростех"

Представитель питерской компании напомнила о ранее рассмотренных делах против КВЗ по таким же договорам с той же ставкой: «Они не оспаривались, и размер неустойки не оспаривался».

— В третейском суде ответчик также заявлял о применении статьи 333? — поинтересовалась судья.



— Да, заявлял. Суд не счел возможным принять их заявление к рассмотрению, — ответила сторона истца, добавив, что не видит в этом нарушений. — Решение арбитражного учреждения при ОООР «СоюзМаш России» является «мотивированным, обоснованным и законным».

По словам Юлии Захаровой, в данном случае взыскание неустойки явилось способом понудить ответчика к уплате задолженности по договору: «Так как оплата начала осуществляться только после начала судебного разбирательства, по своей сути неустойка явилась мерой гражданско-правовой ответственности, направленной на стимулирование исполнения должником своего обязательства».

Не первый иск питерцев к КВЗ

В результате суд принял уточнение суммы требований от АО «ОДК-Климов» и удовлетворил заявление компании на выдачу исполнительного листа на взыскание неустойки по договору в размере 178,7 млн рублей, а также неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки оплаты поставленных двигателей. Кроме того, КВЗ предстоит оплатить судебные расходы на 1,2 млн.

Изначально заявленная сумма требований по этому иску была самой большой из семи заявлений петербургского производителя авиадвигателей к Казанскому вертолетному заводу. Есть еще один крупный иск, на 875 млн, с ним общая сумма требований «ОДК-Климов» достигла 1,8 млрд рублей. Однако это заявление вернули из-за нарушенных условий подачи и договоренности сторон, что такие споры должен рассматривать московский арбитраж.

По ряду других дел АО «ОДК-Климов» к татарстанскому предприятию суды уже выдали исполнительные листы на общую сумму 62 млн рублей. На запрос издания с просьбой высказать свою позицию по спору в КВЗ сообщили:



— Это хозяйственные споры, связанные сособенностями условий договоров. В настоящее время проводятся мероприятия поурегулированию всех вопросов с АО «ОДК-Климов». Поставки вертолетной техникизаказчикам будут осуществлены в установленные контрактами сроки.



В «ОДК-Климов» пока не ответили на вопросы редакции, комментарий будет опубликован по получении. Обе компании входят в госкорпорацию «Ростех». В феврале Казанский вертолетный завод обновил годовую бухгалтерскую отчетность. Выручка компании по итогам 2025 года снизилась на 552 млн рублей и составила 58,4 млрд, чистая прибыль сократилась почти вдвое — с 1,2 млрд до 738 млн.