Скончалась Наталья Климова в возрасте 87 лет

11:34, 26.02.2026

Она сыграла Снежную королеву в одноименном советском фильме

Скончалась Наталья Климова в возрасте 87 лет
Фото: скриншот из видео «Проект «Забытое кино» (5 марта 2021) Владимир Заманский, Наталья Климова» с канала «Виктор Кукушник»

Умерла актриса Наталья Климова, сыгравшая роль Снежной королевы в одноименном фильме. Ей было 87 лет, пишет RT.

Об этом сообщили в администрации округа Муром Владимирской области, где она проживала. В администрации уточнили, что в последнее время актриса болела.

«Снежная королева» — советский художественный фильм, в котором Климова исполнила одну из главных ролей.

Ариана Ранцева

