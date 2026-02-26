Скончалась Наталья Климова в возрасте 87 лет
Она сыграла Снежную королеву в одноименном советском фильме
Умерла актриса Наталья Климова, сыгравшая роль Снежной королевы в одноименном фильме. Ей было 87 лет, пишет RT.
Об этом сообщили в администрации округа Муром Владимирской области, где она проживала. В администрации уточнили, что в последнее время актриса болела.
«Снежная королева» — советский художественный фильм, в котором Климова исполнила одну из главных ролей.
