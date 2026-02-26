«Кому-то голову нужно поправить»: «Ак Барс» снова проиграл, ведя в счете

А Гатиятулин заговорил о несогласованных действиях команды после поражения от «Лады»

«Ак Барс» с треском проиграл дома «Ладе» со счетом 4:5 в серии буллитов в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина вела после первого периода в три шайбы, но неожиданно пропустила четырежды подряд. Хозяева смогли собраться и перевести игру в овертайм, в котором отбивались от атак тольяттинцев. В итоге все дошло до буллитных бросков и итогового поражения «Ак Барса». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Тренеров устраивает состав

Команды встречались между собой лишь неделю назад. Тогда в Тольятти хозяева первыми открыли счет, а затем «Ак Барс» собрался и победил 4:2, испытав большие трудности с настроем. Та игра пришлась на момент, когда за день до этого команда Анвара Гатиятулина обыграла в тяжелой борьбе главного соперника по Востоку «Авангард» (5:2). Логично, что последовавшие затем проблемы с «Ладой» все списали на некоторый недонастрой и моральную усталость.

Правда, после этого «Ак Барс» еще и проиграл «Торпедо» (2:3 Б). Да, только по буллитам, но упустив преимущество в две шайбы. К тому же команда прервала свою трехматчевую победную серию в чемпионате. Впрочем, тренерский штаб, по всей видимости, остался доволен игрой «барсов». На последний февральский матч в Казани Гатиятулин произвел лишь одно изменение по сравнению с поединком против «Торпедо». И то на позиции вратаря — вместо Максима Арефьева появился с первых минут Тимур Билялов.

При этом вне заявки до сих пор остаются Семен Терехов и Владимир Алистров. Нападающие потеряли доверие тренерского штаба и, похоже, вообще не рассматриваются в качестве игроков основы. Хотя не исключено, что совсем скоро они все-таки получат возможность проявить себя. Особенно, если будут случаться поражения, как в среду от «Лады».

Период доминации

Первые 10—12 минут матча на льду «Татнефть Арены» оказались невыносимо тяжелыми для «Лады». Хоккеисты гостей просто не успевали за движением игроков «Ак Барса». Уже в дебютной атаке «барсы» могли открыть счет, но нападающим не хватило точности. А вот Никите Лямкину удалось быстро распечатать вратаря «Лады» Ивана Бочарова. На 34-й секунде периода защитник с синей линии поразил ворота — 1:0.

Спустя пять минут отличилась четвертая тройка форвардов «Ак Барса». Чеккеры казанцев забили в привычной для себе манере: навалились на пятачок, где Дмитрий Кателевский оказался расторопнее всех — 2:0. Растерянными в этот момент выглядели уже не только игроки, но и тренерский штаб тольяттинцев. Казалось, исход встречи был предрешен. «Лада» в своем нынешнем состоянии не выглядела готовой отыгрывать такую разницу в счете с сильным противником.

Нервозность в игре гостей привела к тому, что «автозаводцы» остались втроем. В формате «5 на 3» казанцы своего не упустили. Нэйтан Тодд вначале попытался забить сам, но попал в штангу, а затем отпасовал на Митчелла Миллера, который утроил преимущество «барсов» — 3:0. Теперь предстояло лишь помочь Дмитрию Яшкину (199 голов) и Кириллу Семенову (149 голов) забросить свои юбилейные шайбы.

Время наказания

Вместо этого хоккеисты «Ак Барса» успокоились и позволили Никите Михайлову забить на шестой минуте второго периода. Форвард «Лады» перехватил неточную передачу Миллера, обыграл защитника с вратарем и отправил шайбу в ворота — 3:1. А в конце двадцатиминутки гости вовсе сравняли счет, забросив дважды за 20 секунд. Вначале на последней минуте периода забил Тайлер Граовац, а затем большинство реализовал Артур Тянулин — 3:3.

Кошмар продолжился и после перерыва. В самом начале третьего периода «Лада» вышла вперед усилиями Райли Савчука — 3:4. Далее гости отличился в пятый раз, однако судьи отменили взятие ворот. Впрочем, Анвар Гатиятулин все равно заменил вратаря, выпустив Максима Арефьева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После этого со знаком «минус» отличился Никита Дыняк, отправившийся в штрафной бокс на пять минут за атаку соперника в область головы. В меньшинстве отлично себя проявил Арефьев, подтащивший команду в самый ответственный момент. Уже в равных составах «Ак Барс» побежал отыгрываться и сравнял счет: Григорий Денисенко четко попал с передачи Алексея Пустозерова — 4:4.

В итоге всё докатилось до буллитной серии, где гости оказались точнее казанцев.

Шапкозакидательское настроение

Звонкое поражение от «Лады» заставило Гатиятулина заговорить жестче в отношении собственных игроков. Даже по первому периоду встречи очевидно, что уровень «Ак Барса» значительно выше тольяттинской команды. Проигрывать, не умаляя заслуг соперника, в такой ситуации, имея счет 3:0 — непозволительная роскошь. Особенно в преддверии плей-офф, до которого осталось чуть меньше месяца.

Основной идеей ответов на пресс-конференции у тренера «барсов» стала потеря концентрации. А точнее, шапкозакидательское настроение, начиная со второго периода. Самой запоминающейся стала фраза тренера: «Кому-то голову нужно поправить». С таким отношением к соперникам делать в Кубке Гагарина нечего.

— Потеря концентрации, но скорее несогласованные действия, которые и привели к пропущенным шайбам. Каждая игра — это опыт. Сегодня мы получили такой урок. Но в предыдущих матчах мы видели много хороших и правильных отрезков. Есть моменты, в которых, возможно, кто-то думает уже о самом важном этапе сезона. Разберемся, поговорим с ребятами. Поправим это. Возможно, кому-то голову нужно поправить, — сказал Гатиятулин.

Между тем это уже вторая игра кряду, когда хоккеисты «Ак Барса» упускают преимущество в счете. В Нижнем Новгороде всё списали на усталость от выезда, здесь — другие причины. Остается верить, что до старта в плей-офф тренерскому штабу удастся стабилизировать игру команды.

«Ак Барс» — «Лада» — 4:5 Б (3:0, 0:3, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 — Лямкин (Сафонов, Миллер, 00:34);

2:0 — Кателевский (Дыняк, Бардин, 05:07);

3:0 — Миллер (Тодд, Хмелевский, 11:32, 5х3);

3:1 — Михайлов (25:27);

3:2 — Граовац (Романов, Коттон, 39:41);

3:3 — Тянулин (Савчук, 39:59, 5х4);

3:4 — Савчук (Михайлов, Тянулин, 40:32);

4:4 — Денисенко (Пустозеров, Карпухин, 50:56);

4:5 — Кугрышев (65:00, ПБ).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 февраля в Екатеринбурге с «Автомобилистом» в 17:00 по московскому времени. Борьба за 2-е место в конференции с «Авангардом» потихоньку выходит на финишную прямую. Не исключено, что команды устроят мини-спектакль, выбирая подходящего соперника по первому раунду. Претендентов трое — «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Трактор». Учитывая любовь к недонастроям, кого выберут в Казани, сильного соперника или послабее?