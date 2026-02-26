Госдума запретила отбирать землю и машины у многодетных за долги

Под защиту попадут участки для семей с тремя и более детьми и единственный автомобиль

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект о запрете изъятия за долги земельного участка или автомобиля, принадлежащих многодетной семье.

Документ был внесен правительством РФ в октябре 2025 года и принят в первом чтении в декабре. Поправки предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс РФ, расширив перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

В список планируется включить бесплатные земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки семьям с тремя и более детьми. Также предлагается запретить изъятие автомобиля, если он принадлежит должнику — члену многодетной семьи и является единственным транспортным средством.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на обеспечение социальной защиты многодетных семей и сохранение необходимых материальных условий их жизни.

Ариана Ранцева