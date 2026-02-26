В Казани планируют заменить 106 автобусов в этом году

Мэр сообщил, что общественным транспортом пользуется треть жителей

Фото: Максим Платонов

В Казани в текущем году необходимо заменить 106 автобусов. Об этом во время сессии Казгордумы сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, общественным транспортом пользуется треть жителей города. Ежедневно в Казани совершается около 750 тыс. поездок.

Ранее «Реальное время» писало, что к 2030 году планируется довести 85% парка до нормативного срока эксплуатации, необходимы меры федеральной поддержки.

Ариана Ранцева