Минтруд Татарстана разъяснил график работы в марте

При пятидневной неделе выходными будут 9 и 20 марта

Фото: Динар Фатыхов

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана разъяснило порядок выходных дней в марте 2026 года в связи с многочисленными обращениями работников предприятий и организаций.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 8 Марта — Международный женский день — является нерабочим праздничным днем. Поскольку в 2026 году эта дата выпадает на воскресенье, выходной день переносится на следующий рабочий день — понедельник, 9 марта.

Кроме того, согласно указу Раиса Татарстана от 17 января 2026 года №17, 20 марта — начало праздника Ураза-байрам — является праздничным нерабочим днем.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, сокращается на один час.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными днями в марте 2026 года являются 9 марта и 20 марта, а рабочий день 19 марта сокращается на один час.

Ариана Ранцева