Минниханов: «Уговаривайте своих женщин, девушек, знакомых и сами постарайтесь»
Раис Татарстана высказался о демографии в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости уделять внимание демографической ситуации в регионе. Об этом он сообщил, комментируя вопросы рождаемости в республике.
— Уговаривайте своих женщин, девушек, знакомых и сами постарайтесь, — сказал Минниханов.
В выступлении он обратился к жителям, подчеркнув важность работы над повышением демографических показателей в Татарстане.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».