Минниханов: «Уговаривайте своих женщин, девушек, знакомых и сами постарайтесь»

13:04, 26.02.2026

Раис Татарстана высказался о демографии в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости уделять внимание демографической ситуации в регионе. Об этом он сообщил, комментируя вопросы рождаемости в республике.

— Уговаривайте своих женщин, девушек, знакомых и сами постарайтесь, — сказал Минниханов.

В выступлении он обратился к жителям, подчеркнув важность работы над повышением демографических показателей в Татарстане.

Ариана Ранцева

