В Казани выявлено более 9 000 юрлиц, сбрасывающих мусор без договора на вывоз ТКО

Глава УК «ПЖКХ» Казани Чекашов предложил обязать юрлица заключать контракт на вывоз мусора

На VI сессии Казанской городской Думы пятого созыва были рассмотрены вопросы, связанные с соблюдением законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По данным главы УК «ПЖКХ» Евгения Чекашова, по итогам 2025 года было выявлено, что свыше 9 000 юридических лиц осуществляют сброс отходов, не имея заключенного договора на вывоз ТКО. При этом в 2025 году было дополнительно выявлено 3 000 новых юридических лиц, которые также не оформили необходимые договоры на обращение с отходами.

Одной из ключевых проблем остается деятельность нелегальных перевозчиков строительных отходов, которые способствуют образованию несанкционированных навалов мусора. Не менее серьезной остается ситуация с отсутствием договоров на вывоз ТКО у значительного числа юрлиц

В ответ на подобные действия Чекашов предложил принять закон, который обяжет юрлица заключать договор на утилизацию мусора. С соответствующей инициативой он обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову, который принимает участие в сессии Казгордумы.

Ранее во время заседания городских парламентариев стало известно, что Казань посетили более 5 миллионов туристов.

Дмитрий Зайцев