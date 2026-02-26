Новости общества

13:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани выявлено более 9 000 юрлиц, сбрасывающих мусор без договора на вывоз ТКО

11:28, 26.02.2026

Глава УК «ПЖКХ» Казани Чекашов предложил обязать юрлица заключать контракт на вывоз мусора

В Казани выявлено более 9 000 юрлиц, сбрасывающих мусор без договора на вывоз ТКО
Фото: взято с сайта kzn.ru

На VI сессии Казанской городской Думы пятого созыва были рассмотрены вопросы, связанные с соблюдением законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По данным главы УК «ПЖКХ» Евгения Чекашова, по итогам 2025 года было выявлено, что свыше 9 000 юридических лиц осуществляют сброс отходов, не имея заключенного договора на вывоз ТКО. При этом в 2025 году было дополнительно выявлено 3 000 новых юридических лиц, которые также не оформили необходимые договоры на обращение с отходами.

Одной из ключевых проблем остается деятельность нелегальных перевозчиков строительных отходов, которые способствуют образованию несанкционированных навалов мусора. Не менее серьезной остается ситуация с отсутствием договоров на вывоз ТКО у значительного числа юрлиц

В ответ на подобные действия Чекашов предложил принять закон, который обяжет юрлица заключать договор на утилизацию мусора. С соответствующей инициативой он обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову, который принимает участие в сессии Казгордумы.

Ранее во время заседания городских парламентариев стало известно, что Казань посетили более 5 миллионов туристов.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также