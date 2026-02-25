В России сформируют перечень игрушек для детсадов, отражающих традиционные ценности

Этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне, заверили в Минпросвещения России

Пресс‑служба Минпросвещения России сообщила, что на федеральном уровне прорабатывается вопрос формирования обязательного перечня игрушек для детских садов.

Цель инициативы — обеспечить детские сады учебными материалами, игрушками и оборудованием российского производства, которые подходят для дошкольников, соответствуют требованиям безопасности, способствуют всестороннему развитию ребенка и отражают традиционные ценности российского народа.

— Этот перечень имеет большое значение в условиях выстраивания единого образовательного пространства страны. Планируется, что организации смогут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование российского производства, которые подходят дошкольникам и соответствуют требованиям безопасности, — подчеркивается в сообщении Минпросвещения.

Реальное время / realnoevremya.ru

При составлении списка будут учитывать результаты Всероссийского конкурса «Родная игрушка».

В России вполне реально продлить время работы детсадов до 20:00. Реализация инициативы не потребует значительных бюджетных вложений, указала зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Москвитина.

Рената Валеева