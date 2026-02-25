В Татарстане определили перечень ремесленных товаров без обязательной маркировки

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане утвердили перечень продуктов труда субъектов ремесленной деятельности, которые не подлежат обязательной маркировке. Соответствующее постановление, подписанное премьер‑министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на портале официальных публикаций.

В перечень вошли различные предметы одежды, в том числе рабочая одежда из натуральной или композиционной кожи, трикотажные блузки, блузы и блузоны, мужские и женские пальто, верхняя одежда, предметы из искусственного меха и фетра, шали, шарфы, кашне, спортивные и лыжные костюмы, строгие костюмы, свитеры, пуловеры, кардиганы, майки, фуфайки, детская одежда, купальные костюмы, колготки, чулки, перчатки, рукавицы, бюстгальтеры, пояса, корсеты, гетры, гамаши, шляпы и другие головные уборы. Также от маркировки освобождены постельное, столовое, туалетное, кухонное белье, обувь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее оператор системы «Честный знак» — ЦРПТ — опроверг информацию о повышении стоимости кукморских валенок из‑за введения маркировки. В пресс‑службе организации сообщили, что стоимость одной метки составляет 50 копеек и не меняется с 2019 года. Это позволяет минимизировать влияние маркировки на конечную цену товара.



Рената Валеева