МИД РФ указал на вопросы к мандату «Совета мира»

Кирилл Логвинов заявил о неопределенности статуса структуры и ее соотношения с Совбезом ООН

Фото: Реальное время

Устав и мандат создаваемого по инициативе США «Совета мира» вызывают вопросы у России, в том числе в части его соотношения с Советом Безопасности ООН. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Он отметил, что 19 февраля в Вашингтоне прошло второе заседание «Совета мира» под председательством президента США Дональда Трампа, а инаугурационная встреча состоялась 22 января в Давосе. По словам дипломата, Москва получила приглашения на оба мероприятия, однако российские представители в них не участвовали, как и ряд партнеров по БРИКС.

Логвинов напомнил, что изначально «Совет мира» задумывался как орган по внешнему управлению и контролю над сектором Газа. В таком виде структура закреплена в Комплексном плане Трампа по прекращению войны в секторе, который стал приложением к одобрившей его резолюции Совета Безопасности ООН 2803.

При этом в уставе «Совет мира» определяется как новая международная структура, призванная заменить «механизмы, слишком часто оказывавшиеся неэффективными». В качестве мандата указано «содействие обеспечению долгосрочного мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой», при этом сектор Газа в документе не упоминается.

По словам Логвинова, такой подход вызывает вопросы о том, как новая структура будет сосуществовать с ООН и ее Советом Безопасности, который является единственным общепризнанным органом по поддержанию международного мира и безопасности.

Он также обратил внимание на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не был приглашен ни на одно из прошедших заседаний «Совета мира».

Ранее Трамп заявлял о необходимости России и Китая в «Совете мира».



Ариана Ранцева