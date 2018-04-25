Итоги дня: встреча Медведева и Минниханова, распад правящей коалиции в Армении, возможное объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 апреля.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей резиденции в Горках в Московской области провел встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Президент Татарстана доложил премьер-министру России о социально-экономическом положении региона по итогам 2017 года и о текущей ситуации в республике.

Госсовет Татарстана попросил Госдуму РФ защитить национальные языки в республиках. Для этого их предлагают ввести в школьную программу в качестве обязательных предметов.

На новом генплане Казани московские разработчики не указали озера на пересечении улицы Чуйкова с проспектом Амирхана. Позднее в мэрии Казани уточнили, что водоемы включены в природно-рекреационный комплекс.

Сегодня также стало известно, что Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) объявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией. В АРФД уверены, что кризис в Армении не может длиться долго.

Кроме того, сегодня министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил за объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора. По его мнению, действующая система жизнеспособна, но не эффективна.