Итоги дня: встреча Медведева и Минниханова, распад правящей коалиции в Армении, возможное объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 апреля.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей резиденции в Горках в Московской области провел встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Президент Татарстана доложил премьер-министру России о социально-экономическом положении региона по итогам 2017 года и о текущей ситуации в республике.
Госсовет Татарстана попросил Госдуму РФ защитить национальные языки в республиках. Для этого их предлагают ввести в школьную программу в качестве обязательных предметов.
На новом генплане Казани московские разработчики не указали озера на пересечении улицы Чуйкова с проспектом Амирхана. Позднее в мэрии Казани уточнили, что водоемы включены в природно-рекреационный комплекс.
Сегодня также стало известно, что Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) объявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией. В АРФД уверены, что кризис в Армении не может длиться долго.
Кроме того, сегодня министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил за объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора. По его мнению, действующая система жизнеспособна, но не эффективна.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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