Глава Минсельхоза предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил за объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора. По его словам, действующая система жизнеспособна, но не эффективна.

«Мы все-таки хотим создать единую систему контроля, надзора, как это происходит во многих странах мира», — цитирует Ткачева «Интерфакс».



Россельхознадзор занимается ветеринарным контролем, а Роспотребнадзор осуществляет санитарно-эпидемиологический контроль и надзор в сфере защиты прав потребителей.



Он также подчеркнул, что на рынке сейчас много фальсификатов, нарушается техрегламент и маркировка продукции.

«Конечно, с этим надо бороться. Безусловно, министерство сельского хозяйства в этом крайне заинтересовано, потому что на рынке присутствуют просто шарлатаны, проходимцы, которые разрушают рынок», — заявил министр.



Ранее Ткачев заявил, что Минсельхоз РФ ужесточит меры по борьбе с белорусским молочным фальсификатом.