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Глава Минсельхоза предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор

16:59, 25.04.2018 2
Глава Минсельхоза предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил за объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора. По его словам, действующая система жизнеспособна, но не эффективна.

«Мы все-таки хотим создать единую систему контроля, надзора, как это происходит во многих странах мира», — цитирует Ткачева «Интерфакс».

Россельхознадзор занимается ветеринарным контролем, а Роспотребнадзор осуществляет санитарно-эпидемиологический контроль и надзор в сфере защиты прав потребителей.

Он также подчеркнул, что на рынке сейчас много фальсификатов, нарушается техрегламент и маркировка продукции.

«Конечно, с этим надо бороться. Безусловно, министерство сельского хозяйства в этом крайне заинтересовано, потому что на рынке присутствуют просто шарлатаны, проходимцы, которые разрушают рынок», — заявил министр.

Ранее Ткачев заявил, что Минсельхоз РФ ужесточит меры по борьбе с белорусским молочным фальсификатом.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Ну правильно. У них же у обоих в начале "Рос" и в конце "надзор"! Ита ачивидна!
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    Анонимно 25 апр
    ...и Рос-ком-надзор. Это же явно одни и те же люди! Зато какая экономия будет для бюджета!
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