Медведев в своей резиденции встретился с Миннихановым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей резиденции в Горках в Московской области провел встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов рассказал премьер-министру России о социально-экономическом положении региона по итогам 2017 года, а также о текущей ситуации в Республике Татарстан.

Президент РТ, в частности, упомянул о росте валового регионального продукта по итогам 2017 года и о других социально-экономических показателях республики.

Ранее Минниханов принял участие в работе заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В первой половине дня президент РТ в Казани обсудил сотрудничество с представителями британских компаний.