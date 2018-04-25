В Армении распалась правящая коалиция

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) объявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление АРФД.

В АРФД считают, что кризис в Армении не может длиться долго. «Могут возникнуть серьезные угрозы. Ожидаем разрешения ситуации исключительно в рамках Конституции и закона», — отметили в партии.

Кроме того, в АРФД заявили, что сформированному новым премьером правительству нужно разработать программу, целью которой должна стать разрядка внутриполитического напряжения, преодоление политического кризиса, гарантирование решения имеющихся проблем, а также подготовка и проведение внеочередных парламентских выборов на демократических условиях.

Ранее премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку. 17 апреля парламент Армении избрал его премьер-министром, несмотря на массовые протесты против его назначения, которые длились с 13 апреля. Врио главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян. После этого президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.