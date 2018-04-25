Не указанные в новом генплане Казани озера на Кварталах включены в природно-рекреационный комплекс

Два озера на пересечении улицы Чуйкова с проспектом Амирхана, которые не отображены в новом генплане, включены в природно-рекреационный комплекс. Об этом «Реальному времени» рассказал глава пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев.

«В составе генплана разработана схема природно-рекреационного комплекса. Согласно этой схеме озера Малое Чуйково и Большое Чуйково включены в природно-рекреационный комплекс», — пояснил Казанцев.



Отметим, что проект нового генплана Казани, который планируют принять уже в этом году, разработан «Научно-исследовательским и проектным институтом генерального плана города Москвы».

Согласно ГК РФ, генпланы городских округов принимаются на срок не менее 20 лет. Действующий генплан Казани был принят в 2007 году.

