Парламент Венгрии утвердит соглашение о вступлении Швеции в НАТО

Соглашение о вступлении Швеции в НАТО будет ратифицировано парламентом Венгрии в начале весенней сессии. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

— Наш спор со Швецией близится к завершению. Вместе со шведским премьер-министром [Ульфом Кристерссоном] мы предприняли важные шаги по восстановлению доверия. Мы движемся к тому, что в начале весенней сессии парламента мы сможем ратифицировать вступление Швеции в НАТО, — сказал он, выступая с ежегодной речью об основных приоритетах политики страны.

Весенняя сессия парламента Венгрии откроется 26 февраля. Страна была единственным членом НАТО, парламент которой не ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в альянс.

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Галия Гарифуллина