СМИ: после начала СВО в России продолжают работу более 80% западных компаний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России после начала специальной военной операции (СВО) продолжают работу более 80% западных компаний, которые приносят прибыль российскому государству, такое заявление приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.), ссылаясь на доклад Киевской школы экономики и неправительственную организацию B4Ukraine.



Всего, согласно докладу, в России продолжают работать 1 1476 иностранных компаний из некогда 1 387. Их оборот в целом оценивается в $213,9 млрд, а прибыль — в $14,1 млрд. Из них в государственный бюджет якобы уплатили $3,5 млрд. Их бизнес законный и не нарушает санкции.

В числе крупных западных компаний, оставшихся в России, называются Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter&Gamble. А нишу, которая образовалась после ухода западных фирм, быстро занимают китайские.

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Маргарита Головатенко