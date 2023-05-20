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Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска

16:10, 20.05.2023 4
Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска
Фото: кадр видео/пресс-служба Евгения Пригожина

Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии под контроль города Артемовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике, сообщила его пресс-служба.

— Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут, последний участок. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. «Бахмутская мясорубка» началась 8 октября 2022 года, — сказал он.

По его словам, это было необходимо, чтобы дать российской армии «прийти в себя».

Пригожин заявил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» будет выводить свои подразделения из Артемовска на отдых и переподготовку: за это время должны создать рубежи обороны, затем город передадут Минобороны. ЧВК вернется, когда России потребуется помощь.

В начале апреля глава «Вагнера» заявлял, что «юридически Артемовск взят». Он также заявил, что в западных районах города «еще сосредоточен противник».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 20 май
    муть мухатьжары.
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  • Анонимно 20 май
    Чудотворная Казанская икона Божией матери помогла, которой приехал поклонился Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
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    Анонимно 20 май
    Безусловно!
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    Анонимно 20 май
    Чушь какая.
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