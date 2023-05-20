Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска

Фото: кадр видео/пресс-служба Евгения Пригожина

Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии под контроль города Артемовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике, сообщила его пресс-служба.

— Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут, последний участок. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. «Бахмутская мясорубка» началась 8 октября 2022 года, — сказал он.

По его словам, это было необходимо, чтобы дать российской армии «прийти в себя».

Пригожин заявил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» будет выводить свои подразделения из Артемовска на отдых и переподготовку: за это время должны создать рубежи обороны, затем город передадут Минобороны. ЧВК вернется, когда России потребуется помощь.



В начале апреля глава «Вагнера» заявлял, что «юридически Артемовск взят». Он также заявил, что в западных районах города «еще сосредоточен противник».

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Маргарита Головатенко