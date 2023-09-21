Владимир Путин назвал пользу для России от санкций

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/На совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы (в режиме видеоконференции)

Президент Владимир Путин считает, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, но в целом они стимулируют развитие страны. Такое мнение он озвучил на заседании президиума Госсовета по вопросу о развитии рынка труда.

— Они где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить, как мы говорим, по графику вправо, на более поздний срок, но тем не менее появляются новые компетенции, появляются новые возможности, — подчеркнул президент.

Владимир Путин напомнил, что против России вводят санкции с 2014 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На днях российский лидер сообщил о завершении этапа восстановления экономики страны. По его словам, государство выдержало «абсолютно беспрецедентное внешнее давление» и «санкционный натиск правящих элит в западном блоке».

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Айрат Назипов