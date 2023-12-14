Президент России назвал уровень взаимодействия с Китаем беспрецедентно высоким

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Отношения России и Китая развиваются по восьми магистральным направлениям и находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которые проходят в Москве.

— У нас уровень взаимодействия с КНР беспрецедентно высокий, — сказал он, уточнив, что по итогам 2023-го российско-китайский товарооборот составит $200—230 миллиардов.

По его словам, отношения России и Китая — один из существенных гарантов стабильности в мире.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассниках» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина