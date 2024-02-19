Итоги дня: старт «Игр будущего», возвращение пионерского галстука, медаль дзюдоиста Нияза Билалова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 19 февраля:
- В Татарстане стартовали долгожданные «Игры будущего». Они соберут от 2 000 до 6 000 участников. Как сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, в город уже приехали более 1,4 тысячи участников из 60 стран, а билеты на финал по Dota2, скейтбордингу, фиджитал-спорту были раскуплены заранее. В качестве почетных гостей на мероприятие приглашены президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. О том, как готовилась Казань к первым в истории соревнованиям подобного формата, — в материале «Реального времени».
- Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков предложили вернуть в обиход российских школьников аналог пионерского галстука.
- Во вторник, 20 февраля, депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении поправку в законодательство о запрете рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин по итогам Совета Госдумы.
- В Госдуму внесли законопроект, разрешающий ввоз ветпрепаратов без проверки соответствия производителей. Напомним, что с сентября 2023 года поставки критически значимых препаратов из-за рубежа практически прекратились, однако отечественная программа импортозамещения в отрасли отсутствует даже в статусе проекта.
- Кроме того, парламентариям предложили рассмотреть законопроект, наделяющий правительство РФ полномочиями по разработке требований к доступности сайтов госорганов для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также позволяющий внесудебное обжалование решения о приостановлении государственного кадастрового учета и/или регистрации прав на недвижимое имущество.
- В Татарстане откроется филиал Института экономики роста имени Столыпина. Он будет заниматься донастройкой экономической стратегии, сообщил председатель координационного совета ИЭР Борис Титов во время делового визита в Казань.
- В то же время Камский государственный автомеханический техникум в Набережных Челнах будет отремонтирован за 417 млн рублей. Исполнитель должен будет выполнить все работы до 1 декабря 2024 года. Подробности — в материале издания.
- КФУ и Университет Иннополис получили гранты по проекту «Передовые инженерные школы». Общий объем софинансирования до 2026 года составит около 60 млрд рублей. В настоящее время в России работают 30 передовых инженерных школ в 15 регионах. Еще 20 начнут работу с нового учебного года.
- Бывшему совладельцу «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» Кириллу Якубовскому изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
- По данным экспертов hh.ru, в 2023 году резюме россиян из Поволжского федерального округа (ПФО) получили 516 тысяч приглашений на иностранные вакансии — это на 38% больше, чем за 2022 год. В сравнении с тем же периодом число приглашений на российские вакансии выросло только на 29%.
- Татарстанский дзюдоист Нияз Билалов стал бронзовым призером турнира Большого шлема в Баку. В бою за бронзу в весовой категории до 100 кг он одержал победу над Муххамедом‑Али Матаевым.
- Компания «Полиметалл», работающая в России, будет продана компании «Мангазея плюс». Сделку планируется завершить до конца марта. Сумма сделки составит $3,69 млрд. Покупателем выступит компания «Мангазея Плюс», которая занимается добычей драгоценных металлов.
Ключевые события 726-го дня специальной военной операции на Украине:
- По сообщению Министерства обороны РФ, группировка «Центр» установила контроль над Авдеевским коксохимическим заводом. На административных зданиях были подняты российские флаги. Ранее военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке.
-
- На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 30 военнослужащих, танк «Леопард», два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика».
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ленинское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 275 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Соловьево и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в течение суток отражено девять атак штурмовых групп 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 565 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области. Также отражена атака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Запорожской области. Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
- На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре пикапа и гаубица Д-20. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах. Средствами ПВО сбиты 96 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики, Артемовск, Пески, Владимировка Донецкой Народной Республики, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12 819 беспилотных летательных аппаратов, 471 зенитный ракетный комплекс, 15 107 танков и других боевых бронированных машин, 1 222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 102 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 837 единиц специальной военной автомобильной техники.
Галия Шакирова
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым