Температура воздуха в Казани достигнет +22 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в воскресенье, 28 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер северо-западный, порывами от 6 до 11 м/с.

По Республике Татарстан прогнозируется от +18 до +23 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».