Татарстанский дзюдоист стал бронзовым призером Большого шлема
Татарстанский дзюдоист Нияз Билалов стал бронзовым призером турнира Большого шлема в Баку. Об этом сообщили в Федерации дзюдо республики.
В бою за бронзу в весовой категории до 100 кг Билалов одержал победу над Муххамедом‑Али Матаевым.
Этап турнира в Баку является квалификационным к Олимпиаде‑2024. Он проходил с 16 по 18 февраля.
Билалову 29 лет, он уроженец Набережных Челнов. Является двукратным обладателем золотой медали мирового турнира Большого шлема, чемпионом России. Спортсмена тренирует Константин Толмачев.
Напомним, в июне прошлого года «Реальное время» публиковало интервью с Билаловым, где он рассказал, с какими соперниками ему придется вступить в борьбу, каким может быть предел в спортивной карьере и готов ли ради нее сменить гражданство.
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