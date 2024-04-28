В Казани на улице Аграрной произошло ДТП

В Казани на улице Аграрной произошло ДТП. По предварительной информации, автомобиль, попавший в аварию, совершал обгонный маневр. Однако владелец не справился с управлением, машина зацепила бордюр, и ее развернуло. Пострадавших нет.

Напомним, в Казани в первом квартале 2024 года произошло 258 ДТП. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадавших также стало меньше — на 9%.



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Разиль Самигуллин