Оперативники уголовного розыска задержали в Смоленской области курьера, похитившего у граждан более 2,4 млн рублей

Оперативники уголовного розыска задержали в Смоленской области курьера, похитившего у доверчивых граждан более 2,4 млн рублей. Мошенничество прошло по распространенной схеме, потерпевшей позвонил аферист и сообщил о том, что ее близкий родственник попал в ДТП. Под предлогом освобождения близкого человека от уголовной ответственности, жертве предложили решить проблему при помощи денег.

Потерпевший не раздумывая снял деньги в размере 911 тысячи рублей и упаковав их в пакеты передал водителям такси. Спустя некоторое время один из водителей вернул обратно отправленную посылку, в которой находилось 11 000 рублей, сообщив, что получатель ее не забрал. Впоследствии выяснилось, что пенсионер попался на уловку аферистов.

По схожей схеме была обманута 92-летняя жительница Смоленска. Она лишилась своих сбережений на сумму в 1 млн рублей. В том числе аферистами было обмануто еще 3 человека в общей сложности на сумму в 550 тысяч рублей. Полицейские установили личность получателя посылок. Он доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержаннй рассказал, что решил заработать, и в популярном мессенджере откликнулся на вакансию курьера. По указанию «работодателя» ему необходимо было приезжать на различные адреса и забирать у водителей такси доставленные посылки. Впоследствии, добытые преступным путем деньги, дроп-курьер переводил на указанные банковские счета, оставляя себе в качестве незаконного дохода 10 % от каждой суммы. У задержанного изъяты 30 000 рублей, полученных в качестве бонуса.

Следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В соответствии с действующим законодательством фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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Разиль Самигуллин