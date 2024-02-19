Правительство России разработает требования по доступу к сайтам госорганов для людей с ОВЗ

Правительство России разработает требования по доступу к сайтам Госорганов для людей с ОВЗ

В Госдуму поступил законопроект, который предлагает наделить Правительство РФ полномочиями по разработке требований к доступности сайтов Госорганов для людей с ограниченными возможностями. Также планируется обязать государственные структуры разрабатывать или модернизировать свои официальные сайты с использованием подсистемы «Госвеб» сервиса Госуслуг.

— При реализации законопроекта с использованием ресурсов Минцифры России предоставляется бесплатная возможность для органов государственной власти и местного самоуправления, их подведомственных организаций воспользоваться подсистемой «Госвеб» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг («функций)» для разработки и (или) модернизации своих официальных сайтов, их адаптации для инвалидов,— указано в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что введение требований не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Вместе с тем для реализации законопроекта на сайтах и программах, которые не связаны с «Госвебом», могут потребоваться дополнительные бюджетные ассигнования всех уровней бюджетной системы РФ.

Если законопроект примут в текущей редакции, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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Анна Уржумова