В России появится возможность бесплатных переводов между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц

С 1 мая 2024 года граждане России смогут без комиссии переводить деньги между своими счетами в разных банках. Сумма переводов не должна превышать 30 млн рублей в месяц. Перевести деньги можно несколькими способами: через мобильное приложение, личный кабинет на сайте банка или Систему быстрых платежей (СБП).

Исключение составят переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях банков. Также нельзя будет переводить деньги по номеру карты, поскольку в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.

Новые правила не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов. Они также снизят операционные риски для клиентов, снимающих наличные в одном банке, чтобы без комиссии за перевод положить их на свой счет в другом.

Максимальное значение одной операции в СБП — 1 млн рублей. Для перевода большей суммы можно совершить несколько операций. При этом количество бесплатных переводов в сутки не ограничено. Ранее Банк России изменил порядок вывоза банками за рубеж наличной иностранной валюты.

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Разиль Самигуллин