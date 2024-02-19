«Это не просто соревнования, а новый тип спортивного продукта»: в Казани начались «Игры будущего»

Почему нельзя сравнивать «Игры» с Олимпиадой, пройдут ли следующие в Африке, готова ли Казань принять тысячи гостей

Фото: realnoevremya.ru/Александр Старшинов

Сегодня в Казани стартовали долгожданные «Игры будущего», которые соберут от 2 000 до 6 000 участников из 57 стран. Ожидается даже участие президента России Владимира Путина и лидера Беларуси Александра Лукашенко в качестве почетных гостей этих потенциально главных соревнований Глобального Востока. Тем временем в Казани руководство «Игр» и мэрия города рассказали местным и иностранным журналистам о готовности площадки и столицы Татарстана к столь крупному и необычному ивенту.

«Мы — новый спортивный продукт»

Сегодня в Казани стартовали «Игры будущего» — главный (по крайней мере, пока мы не увидели «Игры БРИКС») на сегодняшний день спортивный ивент Восточного полушария Земли. Казань на две недели становится фиджитал-столицей. В соревнованиях абсолютно нового типа примут участие 294 международные команды и более 2 000 (по версии мэра Казани — 6 000) участников из 57 стран мира.

Вопросы от журналистов на стартовой пресс-конференции ивента звучали на разных языках. Как и ответы на них. Коллега из Танзании, например, спросил, возможно ли в будущем провести «Игры» в Африке, чтобы вовлечь ее в международное спортивное движение. Отметим, что это единственный континент, на котором никогда не проходила Олимпиада.

— Это не просто соревнования, а новый тип спортивного продукта. Иногда нас называют Олимпийскими играми. И это неправильно, — ответил ему руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров. — Мы — новый спортивный продукт. Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества с другими странами и уже проводили переговоры с Сингапуром, Танзанией, Ботсваной и Кенией. Нужно работать глубже и шире.

realnoevremya.ru/Александр Старшинов

Сербский журналист спросил, не думали ли организаторы перенести даты игр из-за геополитической ситуации. Столяров ему на это рассказал байку из своей биографии. В 2007 году он принимал участие в заседании Олимпийского комитета, на котором прозвучал принцип — никогда не переносить дедлайны.

Вопрос задавала журналистка с Кубы — на испанском. А российских журналистов интересовала готовность Казани к проведению соревнований и встрече потока гостей. Прозвучал даже вопрос об учреждении «Казанских игр». Но мэр Казани Ильсур Метшин передал этот пас дальше, отметив, что сначала надо достойно провести эти «Игры», а уже потом думать о других.

Коммерческий сектор Казани готов. Готовы ли городские службы?

По словам Метшина, в городе в ходе мероприятий будут работать 33 отеля, выделено 2 640 номеров, 1 200 комнат в Деревне Универсиады. Он также упомянул, что на время «Игр будущего» будут работать более 300 кафе и ресторанов, а количество участников соревнований, гостей и сотрудников пресс-служб составит более 6 000 человек. Про работу городских служб градоначальник не сказал ни слова: будут ли убирать снег с улиц, и если да, то как? Что с вывозом мусора? Бездомными собаками? И так далее...

— Новая цифровая страница мирового спорта придется по душе, — тем временем говорил воодушевленный Метшин в первую очередь иностранным журналистам, нахваливая Казань.

Столяров, в свою очередь, отметил большой интерес к «Играм будущего» у зрителей онлайн-трансляций, приведя в пример ошеломительные, без преувеличения, цифры просмотров из Китая. Якобы на одной из стриминговых площадок там сегодняшние групповые отборочные матчи по дисциплине Dota 2 смотрели 7 млн (?!) человек онлайн.

Отметим, что если это не ошибка спикера, то цифра поражает воображение. Статистика просмотров группового этапа 2023 World Championship по LoL в пике достигала 1,95 млн человек. Аналогичный показатель по итогам The International 2023 по Dota 2 — 1,4 млн во время гранд-финала между Team Spirit и Gaimin Gladiators.



По словам Столярова, трансляции соревнований развернуты уже в тридцати странах и в ближайшие дни количество стран достигнет ста.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Игры изначально были нацелены на тренды, на молодежь»

По словам Владислава Ершова, спортивного директора проекта «Игры будущего», таких сетапов и технических новинок не пробовал еще никто. Как пример он привел баскетбольную площадку, где вниманию зрителей представлены особый LD-пол, а также выезжающая с потолка арена в состязаниях ММА. Все это, как утверждает Ершов, ноу-хау первых «Игр будущего» — ранее такие соревнования не показывали нигде в мире.

«Реальному времени» удалось подробнее узнать технические аспекты некоторых площадок фиджитал-состязаний. Как ответил на вопрос корреспондента Владислав Ершов, самыми сложными объектами для технических модификаций и обустройства были Дворец единоборств, «Лазертаг» в Казанской академии тенниса, «Битва роботов» в Казанском цирке.

— Роботы должны были быть изолированы для безопасности зрителей, там специальное стекло, поэтому с поля поднят field of play — специальный подиум. Да, немножко теряем ряды зрителей, но зато будет более камерно, и зрители будут очень близко сидеть, видеть сражения роботов. Игры изначально были нацелены на тренды, на молодежь, — подчеркнул Ершов.

