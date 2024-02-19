Российские военные взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод
По сообщению Министерства обороны РФ, группировка «Центр» установила контроль над Авдеевским коксохимическим заводом. На административных зданиях были подняты российские флаги.
Ранее военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке. Напомним, 17 февраля сообщалось, что Авдеевка была полностью освобождена группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Мордвичева.
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