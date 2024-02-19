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Российские военные взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод

07:49, 19.02.2024

По сообщению Министерства обороны РФ, группировка «Центр» установила контроль над Авдеевским коксохимическим заводом. На административных зданиях были подняты российские флаги.

Ранее военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке. Напомним, 17 февраля сообщалось, что Авдеевка была полностью освобождена группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Мордвичева.

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Разиль Самигуллин
Общество
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