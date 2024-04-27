Инфляционные ожидания в апреле снизились

По результатам опроса, проведенного в апреле, оценка инфляции, которую люди ожидают через год, снизилась до 11,0% по сравнению с 11,5% месяцем ранее.

У респондентов без сбережений инфляционные ожидания уменьшились, а у респондентов со сбережениями остались практически без изменений. Долгосрочные инфляционные ожидания граждан на 5 лет также сократились до 9,8%.

Индекс потребительских настроений немного снизился, но все еще остается повышенным. В то же время ценовые ожидания предприятий увеличились. Напомним, в марте 2024 года годовая инфляция в Татарстане снизилась до 7,28% после 7,42% в феврале. Это в том числе связано с расширением предложения ряда продуктов питания, а также с эффектом высокой базы прошлого года в динамике цен на отдельные услуги.

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Разиль Самигуллин